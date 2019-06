Un chauffeur et huit sièges pour des écoliers. Le S'Cool Bus est un vélocipède collectif doté d'une assistance électrique. Embarqués devant leur maison, les enfants pédalent de concert pour rejoindre leur classe. De quoi réduire l'usage de la voiture, assainir l'air autour de l'école... et éduquer les petits à activer les gambettes.

Ça se passe en Normandie. Un coup de sonnette retentit à la porte d'une maison. Sourire aux lèvres, un gilet jaune sort promptement, cartable sur le dos. La pluie n'assombrit pas sa bonne humeur. Le casque vissé sur la tête, il se précipite pour prendre place à bord du S'Cool Bus, un cyclobus de ramassage scolaire muni d'un toit amovible transparent. Ses affaires sont rangées dans le coffre du véhicule. Destination l'école primaire ou l'un des centres sportifs locaux, le tout à la force des mollets. Le dispositif mêle la mobilité et la sécurité routière, la pratique du sport, la protection de l'environnement et le bien-vivre ensemble. Un éveil aux sens et à la conscience dont profitent aujourd'hui gracieusement plus de 400 enfants en Normandie.

