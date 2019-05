Une tourbière ou une rizière produisant nuit et jour de l'électricité ? Ce doux rêve prend corps avec la start-up néerlandaise Plant-e. Son invention génère du courant grâce aux plantes vivant dans des milieux saturés en eau.

Les plantes sont bel et bien l'avenir de l'homme. Sur la base de travaux de chercheurs de l'université de Wageningen, l'entreprise néerlandaise Plant-e a développé et breveté un dispositif ingénieux de production naturelle d'électricité : des électrodes plongées à hauteur des racines baignant dans l'eau récupèrent le surplus de courant engendré par des plantes vivantes. Même si l'efficacité reste faible, cette invention pourrait transformer les rizières en unités de production électrique... mais aussi toutes les zones humides, les tourbières et autres sols gorgés d'eau d'Europe. Une vingtaines de dispositifs sont d'ores et déjà vendus et installés aux Pays-Bas et au grand-duché de Luxembourg. Mais pas encore en Belgique.

...