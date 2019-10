Purifier l'air avec des panneaux biosolaires

Les végétaux utilisent le CO2 de l'atmosphère pour produire des sucres nécessaires à leur croissance et de l'O2 crucial à notre survie. Rien de bien neuf là-dedans. Ce qui est innovant, c'est l'invention de la start-up britannique Arborea, qui exploite et favorise ce phénomène naturel de photosynthèse pour purifier l'air et produire autant d'oxygène que cent arbres, mais sur une surface occupée par un seul de ces géants verts. De quoi faire respirer les villes. Londres s'est laissée séduire et teste le concept sur le campus de l'Imperial College.

Des plaques pour une production végétale en circuit fermé. © Arborea

Le système enferme des plantes microscopiques, comme des algues, des diatomées et autres phytoplancton, dans des structures plates et rigides. Elles ressemblent à s'y méprendre à des panneaux solaires, à la différence près qu'elles produisent en leur sein de la biomasse végétale en lieu et place de l'électricité. Elles s'installent sur les toits et les murs des cités et participent à assainir l'air environnant. Selon le site Internet de la start-up, 4 050 mètres carrés de ce système BioSolar Leaf p...

