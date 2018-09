Manger sain, une solution pour protéger l'eau?

Météo extrême, sécheresse, pollution, obésité... Notre planète croule sous les défis. La canicule de cet été nous a rappelé, en plus, que l'eau est une ressource limitée. Partout dans le monde, les nappes phréatiques s'assèchent et l'eau douce se raréfie à une vitesse alarmante. La protéger et la préserver devient impératif. Un combat trop lourd pour nos épaules ? Pourtant, l'une des solutions se trouve à portée de main et, plus précisément, dans notre assiette.

...