Alors que nos politiques s'étripent au sujet de la 5G terrestre, un drone expérimental fonctionnant à l'énergie solaire et capable de transmettre Internet sur Terre depuis la stratosphère va bientôt décoller.

Le prototype, appelé Hawk 30, est le produit d'un partenariat étroit entre la Nasa, l'agence spatiale américaine, SoftBank, le géant japonais de la technologie, et AeroVironment, une société aérospatiale américaine. Ce projet vise à terme à fournir, partout dans le monde, une connectivité aérienne pour la 5G et l'Internet des objets. Le Hawk 30 est un gigantesque véhicule aérien sans pilote doté de dix moteurs électriques et pouvant voler dans la stratosphère, à une altitude supérieure à 20 000 kilomètres, ...