Spécialiste du vêtement intelligent, Spinali Design, une start-up basée à Mulhouse, exploite sa technologie au coeur des fibres de maillots de bain, de sacs, de robes ou de jeans connectés. Désormais, elle lorgne du côté médical. Fruit d'une collaboration avec un laboratoire de recherche en biochimie de l'Inserm à Strasbourg, son pansement intelligent pourrait être commercialisé auprès du grand public d'ici à la fin de l'année.

Avec ses 2 mm d'épaisseur, il est un peu plus gros que les pansements classiques. En dessous de la couche de tissu respirant, on trouve un fin film contenant des molécules antimicrobiennes et une puce électronique. Juste avant de poser le pansement sur une plaie, il faut activer la puce électronique à l'aide d'un bouton-poussoir. Elle se connecte alors, en Bluetooth à basse consommation, à l'application dédiée et installée sur un smartphone, afin d'échanger des données. Un algorithme va en effet étudier en temps réel l...