Amal Amjahid est septuple championne du monde de jiu-jitsu. Partie de rien, la Molenbeekoise de 23 ans a pu compter sur son entourage et un mental de fer pour arriver au sommet. Aujourd'hui, la jiu-jitsuka veut profiter de sa réussite pour apporter de l'espoir et de la confiance aux jeunes en recherche d'identité.

Une centaine de kilomètres par jour, près de 3 000 en un mois. La performance cycliste est de taille. Surtout pour une gamine de cinquième primaire. Amal Amjahid ne cumule pas dix printemps lorsqu'elle se lance dans une aventure unique en famille. L'objectif ? Rallier le Maroc à vélo. Du parc Elisabeth de Koekelberg au Rif occidental ! " Mon père avait défini à l'avance tous les hébergements sur une carte, mais on n'avançait pas aussi vite dans les Pyrénées que dans les plaines. Du coup, on a parfois dû dormir dehors ", se marre-t-elle encore. Tout au long de ce mois estival, la petite troupe fait face à quelques obstacles tels que les interminables artères sans vie ou cette canicule espagnole qui les force à rouler la nuit. " Ce qu'on fait quand on est jeune a un impact direct sur ce qu'on devient, reprend Amal. J'ai tout de suite été formée à dépasser mes limites. " Un atout non négligeable quand il s'agit de régner sur le monde du jiu-jitsu ne-waza. L'une des trois catégories du jiu-jitsu avec le fighting system, un combat qui commence en karaté avec les pieds et les poings, et le duo system, plus démonstratif.

...