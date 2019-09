La première carte postale, sans image, était envoyée en Autriche il y aura 150 ans le 1er octobre. À la fin du XIXe siècle, elle prend des couleurs en Suisse.

En octobre 1869, la poste autrichienne lance les "Correspondenz Karten". Le succès est au rendez-vous: un million d'exemplaires sont vendus en un mois à peine.

La carte postale est alors un outil de communication démocratique: papier bon marché, sans enveloppe, timbre déjà imprimé, texte court et sans formulations toutes faites. Les voyages deviennent également plus courants à cette époque. Avec la photographie, les expéditeurs de cartes postales peuvent acheter sur place des images de leur lieu de villégiature pour saluer leurs proches restés à la maison et leur faire envie. L'Instagram de jadis.

Les premières photos font cependant pâle figure. Coloriées à la main, souvent à l'aide de pochoirs, la carte postale manque de couleurs. Un procédé d'imagerie couleurs photochromique vient toutefois renverser la tendance et exagérer les teintes. Les rivières et des lacs deviennent plus bleus que nature, le ciel plus dramatique, les joues des femmes plus roses. L'invention du lithographe suisse Hans Jakob Schmid est primée d'une médaille d'or à l'exposition universelle de Paris en 1900.

La moitié des cartes postales ne passent, à l'époque, même pas par la poste et sont directement achetées par les collectionneurs. Avec l'arrivée notamment de la Première Guerre mondiale, elle devient toutefois un moyen pour les soldats de rester en contact avec leurs familles.

La carte postale photochrome existe toujours. Si son commerce s'est effrité avec l'apparition des smartphones, des fanclubs existent toujours.