Ils viennent d'Irak, de Syrie ou encore d'Afghanistan et ils se reconstruisent un avenir chez nous grâce à la cuisine

Une visite Chez Yara se mérite. Il faut appartenir aux chanceux que le bouche-à-oreille a fait saliver, gravir les marches de l'Ilot Saint-Michel et passer une grille cachée à l'ombre des regards pour enfin s'attabler dans le premier snack syrien de Liège. Pour les maîtres des lieux, Yara et Yasar Abazid, le chemin a été encore plus sinueux avant d'arriver ici.

