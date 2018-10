"Filmés depuis l'espace" : ce satellite voit tout et jusque dans les moindres détails...

On sait que nos faits et gestes sont scrutés par les caméras de surveillance qui truffent nos villes. On sait aussi que nos données sont analysées via nos smartphones et notre trafic sur la Toile. Mais quand on regarde les étoiles, on n'imagine pas être observés d'aussi loin.