Parce que la pandémie de coronavirus ne charrie pas que des mauvaises nouvelles, voici quelques informations plus réjouissantes à se mettre sous la dent.

1. On déconfine

Lueur d'espoir, de nombreux pays prennent petit à petit des mesures de déconfinement. Même si celles-ci sont progressives et très prudentes, elles devraient permettre un petit peu plus de liberté aux citoyens touchés par la pandémie et confinés depuis des semaines.Avec de moins en moins de décès causés par le Covid-19 en Belgique, les citoyens attendent avec impatience les décisions du Conseil de sécurité national de ce vendredi. Le gouvernement devrait clarifier au maximum la situation pour une reprise progressive de l'activité économique et sociale à partir du 4 mai prochain.En Allemagne, l'épidémie de coronavirus est même déclarée "sous contrôle", selon le ministre de la Santé, Jens Spahn (CDU). Par conséquent, le pays de 83 millions d'habitants déconfine peu à peu. Des commerces sont autorisés à rouvrir dès ce lundi. Le 4 mai, ce sera au tour des écoles, et même des coiffeurs.Sur le plan économique, on saluera la décision du gouvernement danois de ne pas octroyer de soutien financier aux entreprises qui continuent de verser des dividendes ou qui sont inscrites dans des paradis fiscaux. Une mesure "choc" révélée dans le cadre du programme d'aide du pays pour lutter contre la crise financière liée à la pandémie du coronavirus.En Inde, depuis un mois, les industries ne tournent plus, les chantiers de construction sont interrompus et les voitures ont cessé de former des embouteillages sur les grandes artères de la capitale. Un arrêt brutal de l'activité qui a permis une amélioration progressive de la qualité de l'air. Les habitants de la capitale indienne, Delhi, l'une des villes les plus polluées du monde, découvrent un ciel azur et un air plus respirable. L'eau du Gange s'est aussi grandement assainie en raison de l'arrêt de l'activité le long de ce fleuve sacré, a rapporté une agence publique. En ces temps de crise sanitaire, la solidarité est plus que jamais bienvenue. Une démarche que certains jeunes - âgés entre 18 et 25 ans - suivent via le Service Citoyen en Wallonie et à Bruxelles depuis le début du confinement. Ils viennent en aide aux organisations et bénéficiaires les plus durement touchés. Entre aide logistique, accompagnement des ainés et service de repas dans les maisons de repos, les missions sont variées.La nature continue à reprendre progressivement ses droits. Au Parc ornithologique de Pont de Gau, en Camargue, les oiseaux, et plus particulièrement les flamants roses, ont pris possession des 60 hectares. En un mois seulement, la population des flamants roses qui peuple le parc a explosé, a expliqué Frédéric Lamouroux, le directeur du parc, au journal "la Provence". "Nous en avons compté près de 2 500 contre 1 500 à 1 600 en temps normal". Le parc est désormais complètement vide depuis le 15 mars, alors qu'il est habituellement pris d'assaut par les touristes pendant les vacances de Pâques. Une chance pour les animaux sauvages. "Les flamants roses, les aigrettes, les hérons, sont là et l'on voit arriver des espèces plus farouches qui ne venaient jamais avant comme l'ibis falcinelle reconnaissable à son bec recourbé. Il y en a 150 à 200 sur le site", assure Frédéric Lamouroux.Les tortues luth, la plus grande espèce de tortues, ont été aperçues sur les plages de Thaïlande et de Floride. Grâce au confinement, elles peuvent pondre leurs oeufs tranquillement. Cela pourrait grandement contribuer à la survie de l'espèce. Pour les plus petits qui ont besoin de distraction, l'intégralité des albums de Loup, célèbre personnage créé par Orianne Lallemand et Eléonore Thuillier est en écoute sur les plateformes de téléchargement de musique.Alors qu'avant l'arrivée du coronavirus, le thème de la pollution au plastique faisait les grands titres des journaux tous les jours. Le sujet est beaucoup moins commenté. Le coronavirus ne nous fera toutefois pas passer à côté de cette découverte prometteuse d'une enzyme mutante qui décompose le plastique en quelques heures, ce qui pourrait le rendre biodégradable à terme, informe le site du quotidien anglais The Independent.Pour les gourmands, le chocolatier liégeois Benoit Nihant dévoile sur Facebook la recette "inratable" de son "redoutable moelleux au chocolat ". De son côté, un autre chocolatier belge célèbre, Pierre Marcolini, nous apprend avec l'enthousiasme communicatif qu'on lui connaît à faire des animaux en pâte d'amande. Aujourd'hui, le canard:11. Promenade virtuelle au milieu des milliers de tulipes de Keukenhof Et pour finir, un peu d'évasion qui nous manque tant en ces moments de confinement, le célèbre parc floral de Keukenhof, situé non loin d'Amsterdam aux Pays-Bas, est en fleurs. Fermé en raison de la pandémie de Covid-19, il révèle ses couleurs printanières au public par le biais de visites virtuelles.