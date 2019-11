Des panneaux "solaires" innovants sont en train de voir le jour. Ou plutôt la nuit. Des chercheurs de l'université de Stanford planchent pour produire de l'électricité au départ de la lumière persistant une fois le soleil couché. Oui, vous avez bien lu. Ils ont mis au point un panneau à énergie nocturne, le tout premier du genre.

Durant la nuit, notre planète restitue une partie de l'énergie solaire reçue et absorbée pendant le jour. La Terre éclaire donc le ciel nocturne. Sa lumière est différente de celle du jour. Elle est formée de photons infrarouges particuliers. C'est que notre atmosphère prend des airs de couvercle. Les molécules azotées, le dioxygène, le dioxyde de carbone et autres ozone et méthane qui la composent ne laissent partir vers l'espace qu'une toute petite fraction du rayonnement infrarouge émis par la Terre. Précisément, il s'agit des photons do...