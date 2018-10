Des fruits dopés à la pulsion électrique

Si le docteur Frankenstein avait eu vent de la technologie des "champs électriques pulsés" (CEP), il nous aurait probablement concocté, en sus de sa créature, des salades de fruits plus que jolies-jolies, des vins rouges succulents aux robes sombres, et des huiles d'olive aux qualités gustatives et nutritionnelles étonnantes, le tout purgé de microbes, frais et de longue conservation.