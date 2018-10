Des branchies pour humains ?

En cet été 2018 de tous les records de température, voilà un sujet qui tient à coeur au créatif ingénieur japonais Jun Kamei, lequel s'est basé sur plusieurs études climatiques, avant de réaliser ses branchies pour humain. Ce chercheur et designer spécialisé en biomimétisme (le fait de s'inspirer de la nature pour résoudre des problèmes liés à l'activité humaine) travaille pour le MicroLab, une équipe qui réunit l'université de Tokyo et le Royal College of Art de Lon...