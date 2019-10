Fonzie est à deux doigts de prendre un coup de chaud ! Voilà que le héros de la série télé culte Happy Days le gars le plus cool du monde, risque de se faire damer le pion par un cristal dit " plastique " (pour sa malléabilité, pas pour sa composition), inégalable en matière de réfrigération. Son nom : le néopentylglycol (NPG). Ses propriétés : un effet rafraîchissant colossal, un grand respect pour l'environnement, un prix bas et une simplicité d'utilisation.

La découverte récente, par l'Académie chinoise des sciences, des effets de ce cristal dix fois plus rafraîchissant que les gaz traditionnellement utilisés dans nos frigos et dans nos climatiseurs, est une aubaine : les systèmes de refroidissement actuels comptent en effet pour plus d'un quart de la consommation mondiale d'électricité, tout en contribuant à l'effet de serre.

