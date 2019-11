Les EIT Awards de l'Institut européen d'innovation et de technologie, créé en 2008 et basé à Budapest, afin de stimuler l'innovation en Europe, récompensent des technologies émergentes potentiellement révolutionnaires. L'édition 2019 a couronné cinq projets passionnants (sur dix-neuf nommés). Place au bon sens du progrès !

1. Le train-planeur supersonique

Volet le plus spectaculaire de l'édition 2019, l'Hyperloop des Espagnols de Zeleros a été salué par l'EIT Public Award. Ce train supersonique dépasse (théoriquement) les 1 200 km/h. Il circule dans des tubes sous vide partiel : des tuyaux géants qui réduisent de 1 000 fois la friction des capsules et donc leur consommation d'énergie. Mû par un moteur électrique linéaire externe, le pod passager - et fret - flotte, lui, légèrement au-dessus du sol. Soit via de l'air (comme une table d'Air Hockey), soit grâce à des aimants. Déjà utilisée pour faire " planer " sur des rails le Maglev, qui relie la périphérie de Shanghai à son aéroport, cette dernière technologie remporte les suffrages.

...