La firme allemande Frosch, fabricant de produits ménagers, vient d'inaugurer le plus grand site de production européen de bouteilles en plastique... 100 % fabriquées à partir de plastique recyclé. Une technologie novatrice permettant de réduire l'utilisation de pétrole, et que les marques commencent à adopter. Par conviction et/ou par marketing.

Saloperie de gris ! Si elles pouvaient être parfaitement transparentes, tout serait tellement plus simple... Contrariante contrainte chimique : ça s'améliorera quand le plastique sera chauffé, mais jamais ces futures bouteilles ne seront limpides comme si elles étaient directement issues du pétrole. Notez bien, c'est aussi " le signe très clair qu'il y a beaucoup de recyclables dedans ", observe Reinhard Schneider en brandissant un préformé, comme pour garantir que " ses " bouteilles sont bel et bien fabriquées à partir de plastique 100 % recyclé. Ça lui a coûté 30 millions d'euros pour construire le plus grand site de production européen du genre. Alors, ça se montre. Quitte à ce que le CEO de Werner & Merts, fabricant des produits ménagers Frosch, doive jouer personnellement les guides pour les 130 journalistes invités en ce début septembre. Montrant ici des éoliennes sur le toit du siège administratif, ou encore un système de revalorisation des résidus provenant des eaux usées, là une poudre à lessiver dépourvue de microplastiques.

...