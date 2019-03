Ces chercheurs danois ont créé... des trottoirs anti-inondation

Les prévisions liées au changement climatique n'en font pas mystère : les pays du Nord devront faire face à l'avenir à des épisodes pluvieux bien plus violents et abondants. Les villes étant, de par le monde, bâties sur le principe du " tout en béton " incapable d'absorber les excès d'eau, la fréquence des inondations urbaines et leur ampleur devraient s'accroître dans les prochaines années.