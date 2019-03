Ces briques sont fabriqués avec du sable... et de l'urine humaine

Les douloureux calculs rénaux sont peut-être les premières pierres d'une révolution dans la construction. Des chercheurs de l'université du Cap sont parvenus à créer de véritables briques à base... d'urine humaine et de sable.

Ces blocs gris ont l'apparence et le poids des briques habituelles. Et leur résistance conviendrait pour la construction. Le procédé repose sur la précipitation du carbonate de calcium. Cette méthode est largement inspirée de celle utilisée par la nature pour fabriquer dans l'océan les coquilles des mollusques et l'exosquelette du corail. Au laboratoire, les chercheurs ont ensemencé un mélange de sable et d'urine avec une bactérie productrice d'une enzyme dénommée uréase. Cette dernière dé...