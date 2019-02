À Saint-Vith, une bibliothèque pour retrouver le pain perdu

Ce patrimoine mondial menacé d'extinction y est jalousement protégé, afin que les boulangers puissent se former à l'art subtil du pain au levain et que recettes, savoir-faire et saveurs surannées ne disparaissent pas. Le levain, c'est ce qui fait gonfler le pain. Ce n'est pas de la levure, mais un petit bout de " pâte mère ", une panade à base de farine et d'eau, mélangée à des levures naturelles et des bactéries lactiques, présentes sur les mains du boulanger et dans l'air ambiant, qui engendrent une fermentation spontanée et donnent à chaque pain une saveur distincte. Son histoire s'arrête en 1867, avec la découverte de la levure.

...