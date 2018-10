À bord d'un avion, ils chassent... les orages

Sept heures du matin. Sous un ciel lourd et gris, un petit avion de couleur blanche, truffé d'antennes et de capteurs, s'apprête à décoller de la base aérienne de Solenzara, en Haute-Corse. A bord, un aréopage de scientifiques vérifie une dernière fois les données météo, le nez collé à des instruments de mesure. " Orage confirmé ! " lance l'un d'entre eux. Sans plus attendre, le pilote met les gaz et l'appareil file droit vers le mauvais temps pour accomplir sa mission : observer les éclairs de plus près.

...