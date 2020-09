" Nous élaborons des logiciels pour de grandes entreprises, mais pour La Marche Rose de Pink Ribbon, nous faisons volontiers une exception ", témoigne Marc Schijvaerts, Managing Director PeopleWare.

PeopleWare développe des logiciels pour de grosses entreprises qui ne trouvent pas leur bonheur parmi les logiciels existants sur le marché. L'entreprise, qui compte 60 employés, collabore dès lors étroitement avec ses clients. PeopleWare construit des relations à long terme et met un point d'honneur à concevoir des logiciels en parfaite adéquation avec les besoins du client et en évolution constante avec des souhaits et un contexte sans cesse changeants. Le logiciel mis au point par Peopleware doit être un accélérateur pour la croissance de l'entreprise. L'élaboration d'un système performant demande non seulement des connaissances avancées en informatique mais aussi une bonne compréhension de la manière dont les usagers vont l'utiliser. Chez PeopleWare, chaque nouveau projet démarre avec une feuille blanche. " Nous écoutons attentivement l'histoire du client pour bien établir l'étude d'opportunité que nous pourrons proposer ainsi que les motivations qui la sous-tendent. Le contexte est au moins aussi important que le cas proprement dit. " Dès que PeopleWare s'est fait une idée précise des souhaits du client, ses développeurs donnent leur vision sur le projet IT et participent activement à la réflexion, afin que leur logiciel apporte une réelle plus-value pour l'entreprise. L'application est élaborée par une équipe multidisciplinaire très attentive aux aspects de convivialité et à l'interface humaine. C'est cette même méthode que PeopleWare a appliquée avec beaucoup d'humanité à la plateforme " lamarcherose.be ", le site internet interactif qui encourage les Belges, entre le 1er et le 31 octobre, à tenter de faire 10.000 pas par jour, individuellement, en équipe ou avec une entreprise. La plateforme est très conviviale, tout le monde peut s'y inscrire facilement. Dès que vous êtes inscrit, vous pouvez synchroniser vos pas avec la plate-forme digitale à l'aide d'un podomètre, depuis votre smartphone ou manuellement. Il y a un côté ludique à suivre sur le tableau de bord de " lamarcherose.be " le nombre de pas réalisés par les participants, combien de kilomètres cela représente et quel est votre apport personnel. Plus il y aura de kilomètres parcourus, plus la contribution dans la lutte contre le cancer du sein sera importante. Envie d'en savoir plus ? N'hésitez pas à jeter un coup d'oeil sur : lamarcherose.be. Le mois d'octobre est déjà entamé ? Qu'à cela ne tienne : vous pouvez vous inscrire n'importe quel jour du mois et participer à La Marche Rose.