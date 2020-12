Également désignées par l'acronyme de MICI (maladies inflammatoires chroniques de l'intestin), la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique sont les deux formes les plus courantes d'inflammation chronique de la muqueuse intestinale. Elles touchent souvent des personnes relativement jeunes, dont elles peuvent compromettre grandement la qualité de vie.

La maladie de Crohn peut affecter la muqueuse de l'ensemble du système digestif, tandis que la rectocolite hémorragique ne touche que celle du gros intestin. Ceci provoque toute une série de désagréments: des selles moins formées ou plus fréquentes, souvent mêlées de mucus voire parfois de sang, le fréquent besoin de se rendre d'urgence aux toilettes (y compris la nuit), des maux de ventre et de temps en temps de la fièvre. Les MICI évoluent souvent par poussées, avec une alternance de périodes où les symptômes sont très présents et de phases où ils disparaissent complètement, et leur caractère capricieux et imprévisible les rend encore plus pénibles pour ceux qui en souffrent. Leurs symptômes et désagréments sont toutefois invisibles de l'extérieur et, par leur nature, il n'est pas toujours facile d'en parler. Pour réclamer davantage d'attention et de compréhension pour les personnes atteintes de MICI, Takeda a lancé "In Their Shoes", une initiative unique qui, grâce à une application, offre à d'autres la " chance " de se mettre dans la peau d'un patient le temps d'une journée.