Une app pour vos finances

Des études démontrent que la majorité des gens pensionnés souhaitent maintenir leur train de vie. C'est logique, et pourtant peu d'entre eux prennent la peine de planifier leur patrimoine de façon efficace et ciblée. La raison est qu'ils ne connaissent pas leur situation financière exacte et ne savent pas comment optimaliser la gestion de leurs actifs. Telle est l'analyse de Mieke Janssens, CEO de la nouvelle Bank de Kremer.

Cette app vous permet de simuler comment optimaliser votre patrimoine.