D'après une enquête de la mutualité Solidaris de 2017, plus de 70% des Belges francophones déclarent se renseigner sur internet à propos de la santé. Mais un répondant sur deux exprime qu'il est compliqué d'y faire le tri entre " bonne " et " mauvaise " information. Or, chaque personne a le droit d'être bien informée afin de prendre une part active dans sa relation avec les professionnels de soins de santé, ou d'être plus autonome pour prendre des décisions concernant sa santé ou celle de ses proches. Pour répondre à ce besoin, Info Santé a fait son apparition sur la toile en novembre 2019. Il propose au public belge francophone des fiches informatives sur des sujets de santé, les " guides-patients ", issus des " guides de pratique clinique " pour professionnels de la santé validés par le Centre belge pour l'Evidence-Based Medicine (CEBAM). Ces informations sont issues d'une démarche " Evidence-Based " c'est-à-dire basée sur des preuves scientifiques. La priorité est mise sur les traitements bénéficiant d'études rigoureuses démontrant leur efficacité. La sécurité est un critère de choix tout aussi important. Une attention particulière est portée à la simplicité d'usage et de langage. Le site bénéficie d'un " menu d'accessibilité " qui permet notamment d'agrandir les espacements de mots ou de bénéficier d'une lecture du texte. Il est prévu d'encore améliorer son accessibilité en collaborant avec des patients. En fin de guide, des informations complémentaires sont proposées. Elles sont sélectionnées avec la même rigueur que celle qui sous-tend la création d'Info Santé. Pour chaque guide, il vous est possible d'exprimer s'il vous a paru utile ou pas, et de nous faire part de vos commentaires. Ces retours nous seront précieux en termes d'amélioration. Info Santé est issu d'une collaboration entre le CEBAM et le Département de Médecine Générale de l'Université de Liège. Ce projet bénéficie de l'expérience de Gezondheid en Wetenschap, qui vient de fêter son dixième anniversaire en Flandre. Infosante.be est intégralement financé par les pouvoirs publiques (l'INAMI actuellement) et ne fait pas de publicité. Progressivement, ce site proposera également des outils permettant aux lecteurs de trouver, comprendre, évaluer et utiliser l'information sur la santé de manière plus autonome. Le but est bien d'améliorer le niveau de littératie en santé, un enjeu majeur de santé publique.