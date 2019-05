Si le concept d'investissement durable existe depuis un moment, ce qu'il couvre a en revanche beaucoup changé et est passé de 'ne pas nuire à la planète' à 'faire de la planète un endroit meilleur pour vivre'. Cet impact positif, la Banque Triodos le considère déjà depuis sa création en 1980, nous signale Inge Wallays, Manager Personal & Private Banking.

La Banque Triodos finance des entreprises, des institutions et des projets qui contribuent concrètement à un changement positif sur le plan social. L'argent utilisé à cet effet vient d'épargnants et d'investisseurs qui défendent une société durable et un mode d'entreprise socialement responsable. Triodos Investment Management (Triodos IM), filiale à part entière de la Banque Triodos, gère 16 fonds qui s'adressent à des investisseurs tant privés que professionnels, parmi lesquels 4 fonds investisseurs dans des entreprises cotées en Bourse, ou fonds SRI ( Socially Responsible Investment). Pour composer les fonds SRI, les gestionnaires vont puiser dans un univers composé de sociétés cotées en Bourse et sélectionnées par des analystes.

