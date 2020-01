Le badminton est généralement considéré comme un sport sûr, mais les volants sont durs et rapides alors que les joueurs so...

Le badminton est généralement considéré comme un sport sûr, mais les volants sont durs et rapides alors que les joueurs sont relativement proches les uns des autres. Le bouchon des volants mesure 25 à 28 mm, soit un rien de plus que l'oeil (23 mm en moyenne) ; s'ils atterrissent dessus, ils peuvent sérieusement l'endommager. Le risque est d'autant plus grand en " double ", puisque l'on a souvent un adversaire juste en face. Les ophtalmologues conseillent vivement aux joueurs de porter des lunettes de protection.