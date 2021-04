Les nourrissons en bonne santé devraient recevoir plusieurs vaccins, ce qui peut inquiéter certains parents par rapport à l'impact de ces piqûres répétées su...

Les nourrissons en bonne santé devraient recevoir plusieurs vaccins, ce qui peut inquiéter certains parents par rapport à l'impact de ces piqûres répétées sur les défenses naturelles de bébé. On s'imagine souvent qu'un excès de vaccins peut surcharger et donc affaiblir notre système immunitaire ; ce n'est absolument pas le cas. Les tout-petits sont exposés en permanence à des milliers de bactéries et virus - même lorsque leur environnement est d'une propreté scrupuleuse! - auxquels leur système immunitaire réagit au quart de tour. Les vaccins ne représentent donc qu'une goutte d'eau dans l'océan: même s'ils recevaient en une seule fois toutes leurs vaccinations de base, celles-ci ne solliciteraient que 0,1% des capacités de leur système immunitaire, bien loin de la surcharge!