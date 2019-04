Un traitement oncologique est souvent très lourd à supporter, mais bouger davantage peut contribuer à l'alléger, voire à améliorer les chances de guérison. Ces considérations rencontrent aujourd'hui un intérêt croissant parmi les spécialistes.

Le cancer et les traitements entraînent souvent une fatigue indescriptible. Les malades s'entendaient autrefois conseiller de se ménager, l'idée étant que cela leur permettrait d'économiser leurs forces et d'être ainsi mieux armés pour affronter des traitements épuisants. Or, nous savons aujourd'hui que ce conseil bien intentionné peut en réalité avoir des conséquences défavorables en favorisant une dégradation rapide de la condition physique, de la force et de la résistance.

...