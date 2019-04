La promenade est un véritable baume pour l'âme. Elle peut se pratiquer n'importe où, et son degré de difficulté s'adapte à tous les niveaux... Et l'on est parfois surpris des ravissants coins de nature que l'on découvre à deux pas de chez soi !

Quoi de plus simple que d'aller se promener ? Il suffit de pousser la porte et de suivre le bout de son nez jusqu'à revenir sain et sauf au logis ! Certains se limiteront à faire le tour du pâté de maisons le temps de prendre l'air ou de sortir le chien, mais pour nombre de personnes, une balade est avant tout une plongée dans la nature qui leur permettra de s'aérer l'esprit et d'oublier les soucis du quotidien. Ce contact actif avec le monde qui nous entoure a en effet le mystérieux pouvoir de faire s'évaporer les pensées obsessives (1-3). C'est de ce genre de promenade qu'il sera question ici, en soulignant d'emblée que l'offre est à peu près infinie et que nous nous bornerons donc à une modeste sélection (non commerciale) qui nous apparaît comme un excellent tremplin.

...