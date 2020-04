Les radicaux libres étant souvent présentés comme des menaces pour la santé et causes de vieillissement prématuré, certains se gavent de ...

Les radicaux libres étant souvent présentés comme des menaces pour la santé et causes de vieillissement prématuré, certains se gavent de compléments antioxydants supposés en prévenir les ravages. En excès, ces produits mettent toutefois également en marche des mécanismes délétères : des études récentes ont ainsi révélé qu'ils peuvent contribuer à une hypertrophie et à une accumulation de graisse dans le foie, pouvant déboucher sur des troubles métaboliques et des cancers. Le meilleur conseil reste de manger équilibré et d'éviter les suppléments... sauf si votre médecin vous les prescrit.