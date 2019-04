On parle de mutisme sélectif lorsqu'un enfant n'ose pas s'exprimer dans certaines situations. Comment l'aider à surmonter sa peur ?

Environ 7 enfants sur 1000 développent, sous l'effet conjoint de facteurs génétiques et environnementaux (qui restent à préciser), une peur anormale de parler dans certaines situations. Cela peut se produire lors d'un événement social à la maison ou en-dehors, ou encore lorsqu'ils sont au centre de l'attention et doivent fournir certaines prestations. L'angoisse qu'ils ressentent de façon consciente ou inconsciente va alors littéralement leur clouer le bec. " Ils seront tout bonnement incapables de parler jusqu'au moment où ils se retrouveront dans une situation où leur peur n'a plus lieu d'être et où ils pourront à nouveau s'exprimer comme avant. C'est pour cette raison que l'on parle de mutisme sélectif ", explique la pédopsychiatre Winny Ang.

...