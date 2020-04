Tristan est un bon vivant qui a toute la vie devant lui : étudiant ambitieux en neurochirurgie, sorteur invétéré, tombeur réputé, joueur de rugby, beau garçon... il a tout pour êtr...

Tristan est un bon vivant qui a toute la vie devant lui : étudiant ambitieux en neurochirurgie, sorteur invétéré, tombeur réputé, joueur de rugby, beau garçon... il a tout pour être heureux. Mais un jour, le diagnostic tombe : il a un cancer du cerveau. Son monde s'effondre... mais il aura ainsi l'occasion de remettre bien des choses à plat. Si les images ne nous épargnent pas les périodes où Tristan vomit, se sent épuisé, perd le moral, où sa famille se déchire, il n'est pas question non plus de pleurnicher ! Les moments amusants rythment aussi le quotidien du jeune homme, son histoire sentimentale le rend plus attachant et les membres de la famille nous font souvent sourire. Sense of Tumor est une série belge, flamande, qui ne compte que 8 épisodes de moins d'une heure, se termine par les témoignages touchants de vrais malades. Elle a été sacrée meilleure série européenne en... 2018.