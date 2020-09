Pink Ribbon et P&V Assurances veulent encourager les Belges à faire au moins 10.000 pas par jour - une excellente habitude pour la santé et une arme précieuse dans la lutte contre nombreuses maladies, dont le cancer du sein. En cette année si particulière, le défi organisé en ligne tout au long du mois d'octobre pour encourager chacun(e) à bouger suffisamment s'agrémente de sept promenades de 10.000 pas à la découverte de circuits charmants éparpillés un peu partout sur le territoire, grâce à une collaboration entre Pink Ribbon et wandelknooppunt.be.

L'un des chevaux de bataille de l'asbl Pink Ribbon est incontestablement La Marche Rose, dont le but est d'encourager d'une façon ludique les participants des deux sexes à réaliser ensemble un maximum de kilomètres, et à faire le tour du monde pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. En cette année pas com...

L'un des chevaux de bataille de l'asbl Pink Ribbon est incontestablement La Marche Rose, dont le but est d'encourager d'une façon ludique les participants des deux sexes à réaliser ensemble un maximum de kilomètres, et à faire le tour du monde pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. En cette année pas comme les autres, où les mesures contre le coronavirus nous ont sans doute un peu découragés à sortir de chez nous, Pink Ribbon a eu l'idée de lancer, dans le cadre de La Marche Rose, sept balades de 7 à 8 kilomètres, ce qui correspond à environ 10.000 pas ou 1h30 de marche. Promenez-vous seul(e), entre ami(e)s, avec votre partenaire ou même avec toute votre bulle : toutes les combinaisons sont permises ! Grâce à une nouvelle collaboration avec wandelknooppunt.be, un site internet lancé en 2011 et qui permet de planifier ses promenades en ligne, vous pouvez également télécharger dès à présent les itinéraires Pink Ribbon, qui vous feront découvrir des coins sympas un peu partout en Belgique. Wandelknooppunt.be est ravi de soutenir La Marche Rose et a élaboré pour la campagne ces sept balades uniques. Alain Lambrechts, Executive Director chez Pink Ribbon : " Faire 10.000 pas par jour, ce n'est pas un gros effort. Cela n'aura guère d'impact sur votre routine quotidienne... alors que ce sera un véritable bond en avant pour votre santé ! Avec ces itinéraires de promenade, nous allons encore un pas plus loin et nous espérons encourager et inspirer chacun(e) à découvrir des perles connues et moins connues de notre pays, tout en faisant de l'exercice. "