Après Le sais-tu? et La liste pour garder son coeur d'enfant même quand on sera grand, le duo formé de Mylen Vigneault à la plume et Maud Roegiers aux pinceaux signe un troisième album. Dan...

Après Le sais-tu? et La liste pour garder son coeur d'enfant même quand on sera grand, le duo formé de Mylen Vigneault à la plume et Maud Roegiers aux pinceaux signe un troisième album. Dans ce livre pour enfants, il est question des secrets qu'ils peuvent avoir. Certains - on l'espère la majorité - sont légers, voire "chouettes" ; mais il se peut que certains se montrent bien lourds à porter pour de jeunes enfants. Et souvent, ils se retrouvent bien seuls face à ces fardeaux... Dans ce livre illustré, les autrices leur apprennent à faire la différence entre les deux et à réagir de la bonne manière, en particulier face à ce qu'elles appellent les secrets "brique", qui font mal, les secrets "citron" qui laissent de l'amertume au coeur... Les maîtres-mots: confiance et bienveillance.