Le coronavirus responsable de l'actuelle pandémie porte le nom officiel de SARS-CoV-2 ou "Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus-2" (littéralement: coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère). Le "2" nous indique donc qu'il a eu un prédécesseur... En 2003, ce SARS-CoV-1 a provoqué en Chine et dans d'autres pays d'Asie une épidémie d'une infection pulmonaire grave jusque-là inconnue, tuant environ 8000 personnes. Baptisée SARS, la maladie a pu être endiguée par des mesures draconiennes de quarantaine et d'isolement, l'empêchant de se propager au reste du monde. Plusieurs vaccins étaient en développement, mais les recherches ont été interrompues lorsque le virus a purement et simplement disparu après cette unique vague. Le SARS-CoV-2 s'est avéré plus coriace. La maladie qu'il provoque a aussi reçu un autre nom, celui de covid-19 - maladie à coronavirus 19 (en référence à l'année 2019 où le virus a fait son apparition).