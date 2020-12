Vous signalez à votre partenaire qu'il ronfle, mais il n'en démord pas: "Non, je ne ronfle pas. Je n'ai jamais ronflé!". Et bien, voici l'occasion non seulement de lui prouver qu'il...

Vous signalez à votre partenaire qu'il ronfle, mais il n'en démord pas: "Non, je ne ronfle pas. Je n'ai jamais ronflé!". Et bien, voici l'occasion non seulement de lui prouver qu'il ronfle, mais qu'il le fait toute la nuit durant. éventuellement, vous pouvez même l'aider à repérer des moments où il fait des apnées du sommeil...Et cela grâce à une app, à télécharger sur votre smartphone: Ironfle. La version gratuite vous permet d'enregistrer vos ronflements, de connaître le temps que vous ronflez sur la nuit, et à quelle intensité.S'il ne s'agit pas d'un outil diagnostique, il peut néanmoins vous aider à vous sensibiliser à la problématique si vous constatez que vos ronflements sont très fréquents et sonores. Ils pourront également aiguiller un médecin qui examinera avec vous si une consultation dans un laboratoire de sommeil est nécessaire...