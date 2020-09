Un délicieux biscuit fourré de framboise moelleuse et recouvert de chocolat blanc Milka. C'est LEA, l'équivalent féminin du célèbre LEO. Le biscuit de Mondel?z International s'associe à Pink Ribbon dans la lutte contre le cancer du sein. Donnez un coup de main à la solidarité et rejoignez la LEA Love Chain !

...

Un délicieux biscuit fourré de framboise moelleuse et recouvert de chocolat blanc Milka. C'est LEA, l'équivalent féminin du célèbre LEO. Le biscuit de Mondel?z International s'associe à Pink Ribbon dans la lutte contre le cancer du sein. Donnez un coup de main à la solidarité et rejoignez la LEA Love Chain ! Le concept est simple : les consommateurs sont invités à soutenir Pink Ribbon en participant à la #LeaLoveChain. L'objectif est d' inciter les gens à faire part de leur soutien à ceux qui en ont besoin. Tout ce dont vous avez besoin est d'un smartphone et de l'application Instagram et vous pouvez vous lancer ! Téléchargez le filtre Instagram LEA Love Chain et filmez-vous alors que vous passez virtuellement un LEA de gauche à droite. Postez la vidéo avec la LEA Love Chain sur vos réseaux sociaux, tagguez vos amis et invitez-les à faire de même. À leur tour, ils peuvent ensuite contribuer à distribuer à davantage de gens le LEA Love. En poursuivant la chaîne, vous soutenez une bonne cause car à chaque fois que le filtre est utilisé et que la chaîne s'allonge, Mondel?z International fait don de 1a à Pink Ribbon. Vous pouvez retrouver le filtre LEA Love Chain en ouvrant l'application Instagram et en allant dans vos " Stories ". Au bas de votre écran, vous verrez un certain nombre d'options de filtre apparaître à côté de la touche de l'appareil photo. Faites défiler toute la série vers la droite jusqu'à l'option " Parcourir les effets ". Si vous cliquez dessus, vous pouvez effectuer une recherche en haut à droite de la galerie en saisissant le nom " LEALoveChain ". allez vite sur l'appli Instagram, téléchargez le filtre et diffusez le LEA Love !