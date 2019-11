Même les partenaires qui semblent faits l'un pour l'autre passent par des hauts et des bas dans leur relation. Mais iI est plus facile de sortir d'un moment de crise lorsque l'on a la conviction rassurante qu'il est le revers de talents ou de qualités qui, en général, se complètent harmonieusement.

L'image édulcorée que les jeunes amoureux ont l'un de l'autre cède la place, au bout d'un certain temps, à une image plus réaliste. Une évolution bénéfique pour la relation, de l'avis général. Car cette image réelle des forces et des fragilités de chacun serait déterminante pour une relation épanouie et durable.

...