Durant notre sommeil, notre cerveau commence un grand nettoyage... Les souvenirs et les apprentissages sont enregistrés, les déchets sont éliminés, etc. On vient de découvrir que la microglie, ensemble de ...

Durant notre sommeil, notre cerveau commence un grand nettoyage... Les souvenirs et les apprentissages sont enregistrés, les déchets sont éliminés, etc. On vient de découvrir que la microglie, ensemble de cellules immunitaires du cerveau, effectue ce travail. Il était déjà connu que ces cellules combattent les infections et éliminent les cellules mortes, mais on ignorait qu'elles établissaient des connexions avec les cellules du cerveau et communiquaient activement avec leur environnement. Elles assurent apparemment la santé de nos cellules cérébrales et suppriment les connexions qui ne sont plus nécessaires. Ce rôle actif dans l'organisation de nos tissus cérébraux est régulé par la norépinéphrine, un neurotransmetteur qui active (et peut stresser) le cerveau, mais dont la concentration chute fortement la nuit, permettant à la microglie d'agir. Un bon sommeil semble donc important pour notre bien-être mental.