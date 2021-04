La marche nordique ne requiert pas beaucoup d'équipement: des vêtements confortables qui respirent, des chaussures de jogging ou de marche selon la nature de vos parcours, et des bâtons. Un sac-banane pour ranger clefs, monnaie, téléphone est pratique. Certains modèles sont équipés d'une fixation pour une gourde.

Le choix est crucial et dépend de nombreux critères mais on peut déjà exclure les bâtons de ski: ils ne sont pas conçus pour résister aux chocs sur l'asphalte et sont généralement plus longs, puisqu'ils doivent s'enfoncer dans la neige. Carbone ou aluminium? Le carbone est plus léger et ne vibre pas mais peut se briser tandis que l'aluminium plie. Si vous utilisez aussi vos bâtons pour de longues randonnées en montagne, mieux vaut opter pour le second. Il existe des modèles antichocs. Télescopiques ou à taille fixe? Les premiers vibrent plus mais sont utiles si plusieurs personnes de taille différente les utilisent ou si vous vous rendez en montagne. On peut les régler en les vissant (vérifiez régulièrement le serrage) ou par encliquetage. Si vous commandez des bâtons fixes, il y a une règle simple pour calculer la bonne longueur: votre taille en centimètres multipliée par 0,7, soit 122,5 cm pour une personne de 1m75. Les tailles s'échelonnant par 5 cm, elle optera pour le modèle 120 cm. On peut trouver des pointes métalliques ou en caoutchouc renforcé si le tac-tac de l'acier sur le macadam vous agace. Il est possible d'acheter des pads de rechange, ainsi que des roulettes plus larges pour ne pas s'enfoncer dans la neige. La courroie des bâtons doit être plus large pour permettre à la main de bouger et éviter les points de pression qui endorment les doigts. On trouve des poignées en caoutchouc ou en liège pour ceux qui transpirent beaucoup.