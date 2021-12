- Faites en sorte que votre estomac ne soit jamais vide mais jamais trop rempli non plus. Absorbez régulièrement (toutes les 2 à 3 heures) de petites quantités. Mangez une craco...

- Faites en sorte que votre estomac ne soit jamais vide mais jamais trop rempli non plus. Absorbez régulièrement (toutes les 2 à 3 heures) de petites quantités. Mangez une cracotte le matin avant de vous lever. La nuit aussi, grignotez éventuellement un petit quelque chose si vous vous éveillez. - Ne buvez pas pendant les repas, mais une demi-heure avant ou après. - Réduisez tous ce qui vous donne la nausée: certaines odeurs ou denrées alimentaires, mais aussi le stress, le bruit et les mouvements (comme la conduite d'une voiture). - Procurez-vous une préparation au gingembre chez le pharmacien. Il est prouvé que le gingembre est efficace contre les nausées. Si ce n'est pas suffisant, le médecin vous prescrira un médicament anti-nausées. - Ne prenez pas de compléments vitaminés contenant du fer: ils peuvent aggraver les nausées. Mais continuez à prendre de l'acide folique.