Le kiwi est également appelé groseille de Chine ou... souris végétale. Il contient beaucoup plus de vitamine C que la plupart des autres fruits. Il pousse sur un arbre à lianes. Les kiwis verts sont plus fermes que les jaunes. La peau se mange à condition d'avoir été soigneusement lavée. Un kiwi, vert ou jaune, Ne contient que 50 kilocalories. Les kiwis peuvent parfaitement être congelés pour être utilisés dans une glace ou un smoothie. Le kiwi doit son nom à sa ressemblance avec l'oiseau éponyme que l'on trouve en Nouvelle-Zélande, où le fruit est cultivé en abondance. C'est également une bonne source d'acide folique, un nutriment important au cours de la grossesse et de l'allaitement. Le kiwi contient de l'actinidine, une enzyme qui favorise la digestion.