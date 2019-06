Quand le foie trinque...

Les aliments trop gras ou consommés en trop grande quantité surchargent le foie, qui va dès lors accumuler de plus en plus de dépôts de lipides. Au stade initial, le " foie gras " ou stéatose hépatique est une affection bénigne à laquelle il est facile de remédier par des habitudes alimentaires saines. Ce ne sera plus possible à un stade ultérieur.

© GETTY