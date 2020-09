- des vêtements fonctionnels qui respirent, des sous-vêtements à la veste de pluie. Privilégiez les couches : T-shirt (court et long), fleece, coupe-vent, short et pantalon de trekking,...

- des vêtements fonctionnels qui respirent, des sous-vêtements à la veste de pluie. Privilégiez les couches : T-shirt (court et long), fleece, coupe-vent, short et pantalon de trekking, chaussettes, sandales stables. Prévoyez une pièce de rechange pour la première couche. Une casquette ou un bonnet. Des gants dans les Alpes et le Grand Nord. Des guêtres le cas échéant. - un canif, une cuiller, une thermos avec tasse, une gourde, une housse de pluie pour le sac à dos, une boussole, un GPS, crème et lunettes solaires, si possible avec protection latérale. - papier WC, sac de couchage léger (soie) pour l'hygiène en refuge, drap en microfibres, peigne, brosse à dents, petits flacons de shampooing bio, de dentifrice et de désinfectant, allumettes, sacs étanches pour les déchets ; vos médicaments habituels, sparadraps, compresses, tape (hors-emballage), ciseaux. Un livre ou un e-book, un GSM chargé (à l'abri du froid).