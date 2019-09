Pour rester jeune, restez actif !

Fêter ses 70 ans en pleine forme, avec le coeur, les poumons et les muscles d'un quadragénaire ? Tout porte de plus en plus à croire que c'est possible... grâce à un mode de vie actif.

Bouger suffisamment améliore la santé physique et psychologique... mais aussi l'espérance de vie1,2. En soi, il n'y a rien là de bien nouveau, même si on ignore encore l'ampleur exacte du bénéfice et les mécanismes en cause. Mais des études portant sur des personnes ayant toujours été sportives afin de préserver leur santé et âgées d'au moins 70 ans livrent des résultats intéressants.

