Pour préserver son bien-être

Un des principaux objectifs des placements est de compenser l'inflation grâce à un rendement, et conserver ainsi, voire augmenter son pouvoir d'achat. Mais il y a une autre raison : préserver son bien-être jusqu'à la fin de sa vie. Une raison qui, selon Etienne de Callataÿ, administrateur chez Orcadia Asset Management, est de plus en plus sérieuse.

© GETTY IMAGES