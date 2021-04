" Ma première raison pour me faire vacciner, c'est évidemment de protéger les autres, les personnes les plus vulnérables. Et comme...

" Ma première raison pour me faire vacciner, c'est évidemment de protéger les autres, les personnes les plus vulnérables. Et comme j'en suis, se protéger soi-même. Ca permet aussi de réduire la pression sur les hôpitaux, les soins de santé. (...) Ca permettra de voyager aussi. (...) Et puis on va retrouver une vie normale beaucoup plus vite: retrouver ses proches, sa famille, ses enfants, aller au cinéma, au théâtre, faire de la musique, aller au concert. (...) Et puis, par exemple, aller à la sortie de l'école, retrouver ses petits-enfants... "