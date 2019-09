Plus zen après l'effort

Tout comme l'eau peut faire revivre une plante qui pique du nez, le sport et l'exercice peuvent complètement revivifier notre monde intérieur. Bouger booste la résilience, apaise et aide à se sentir mieux... mais sans pour autant étouffer les émotions les plus intenses.

L'activité physique n'est certes pas un remède miracle, mais il est dénué des effets indésirables si fréquents avec les traitements pharmacologiques. © GETTY

Les personnes qui pratiquent assidument une activité sportive le font surtout parce que cela leur fait du bien : après un effort, même très lourd, elles se sentent en pleine forme ! L'activité physique leur donne de l'énergie et de la force, affute leurs réactions, les aide à se détendre... et on peut même dire qu'elle les repose, puisqu'elle les aide ensuite à mieux dormir et les apaise. Lorsqu'elles font du sport, leur stress fond comme neige au soleil et leurs batteries internes se rechargent. L'exercice est un médicament remarquable, pour le corps comme pour l'âme1.

