Faites-vous partie de ceux qui croient que le chocolat noir est plus sain que le chocolat au lait et beaucoup plus sain que le chocolat blanc ?

Ces dernières décennies, les fabricants de chocolat ont investi des millions dans l'étude des bienfaits du chocolat. Ils sont ainsi parvenus à nous convaincre que cette friandise riche en graisse et en sucre était bonne pour la santé. Il est vrai qu'on y trouve d'utiles antioxydants (flavanols), plus dans le chocolat noir que dans le chocolat au lait et beaucoup plus que dans le blanc. Résultat : le chocolat noir est considéré comme plus qu'une simple friandise. Des études sur les flavanols, essentiellement en laboratoire, démontrent des effets positifs sur la pression artérielle, le système cardiovasculaire, la mémoire, le système immunitaire et même sur les dents. À côté de cela, des enquêtes entendent démontrer que les mangeurs de chocolat noir affichent une meilleure santé que ceux qui ne l'aiment pas. Un lien aléatoire, qui s'explique probablement par le fait que les amateurs de chocolat noir sont souvent plus éduqués, fument moins, mangent plus sainement et font davantage de sport. Mais qui est interprété de manière erronée dans des titres de magazines tels que " Le chocolat rend plus intelligent ! ". Les gens plus malins mangent manifestement un peu plus de chocolat. Pur hasard évidemment, mais adroitement emballé par des pros du marketing encore plus malins. Derrière l'idée qu'un morceau quotidien de chocolat noir est bon pour la santé se cache l'institut de recherche " Mars Center for Cocoa Health Science ", fondé dans les années 1980 par le producteur américain de chocolat Mars au Brésil. Des scientifiques y étudient les effets bénéfiques du cacao sur la santé, à la demande du fabricant. Leurs recherches ont déjà donné lieu à plus de 150 publications scientifiques* dont 98 % démontrent les effets positifs du cacao sur la santé et seulement 2 % aucun effet ou des effets nocifs. Dans de nombreuses publications, les bienfaits du cacao et des flavanols sont du même coup mis en lien avec le chocolat noir. Ces publications font facilement la une des médias et les amateurs de chocolat sont ravis et rassurés. Mais est-ce bien vrai ? Hélas non, car en plus des flavanols bons pour la santé, le chocolat contient 20 g de graisse saturée par 100 g et beaucoup de sucre. Cette graisse augmente le cholestérol LDL (le " mauvais " cholestérol) et dès lors le risque de maladies cardiovasculaires, non compensé par les milligrammes de flavanols... Pour obtenir un effet bénéfique, il faudrait consommer chaque jour de 600 à 750 mg de flavanols et donc au moins 100 g de chocolat noir. Outre de la poudre de cacao et de la graisse, le chocolat contient aussi beaucoup de sucre. Le chocolat au lait se compose pour plus de la moitié de sucre. Le chocolat noir contient certes moins de sucre, selon sa teneur en poudre de cacao : plus il y a de poudre de cacao, moins il y a de sucre. Enfin, le chocolat contient de la théobromine, une substance qui améliore un peu l'humeur, mais malheureusement aussi trop peu pour un effet mesurable.On peut manger du chocolat pour le plaisir, de temps en temps, mais pas pour sa santé...